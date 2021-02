Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Timiș au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare, dupa ce un șofer nu a oprit la semnalele lor. Individul a abandonat ulterior mașina și a reușit sa fuga, iar zeci de oameni ai legii sunt pe urmele sale, potrivit Tion.ro . Incidentul s-a petrecut luni seara, in zona localitaților…

- Urmarire cu focuri de arma, luni seara, in zona localitații Sacalaz. Polițiștii au folosit armamentul din dotare, dupa ce un șofer nu a oprit la semnalele lor. Individul a abandonat ulterior mașina și a reușit sa fuga.

- Polițiștii din Timiș sunt in alerta dupa ce, in aceasta seara, un șofer nu a oprit pe șoseaua care leaga Beregsau Mare de Sacalaz. Un echipaj de la Poliția Rutiera a observat, in jurul orei 18,45, ca un Mitsubishi avea partea din fața lovita și cand i-au facut semn șoferului sa opreasca, acesta a accelerat.…

- Duminica, in jurul orei 1 dimineata, un echipaj al Politiei Rutiere din Brad pozitionat pe marginea Drumului National 74, in Criscior, a observat o masina al carui sofer, in momentul in care a trecut pe langa autospeciala de Politie, a marit viteza de deplasare, a transmis adevarul.ro. Politistii au…

- O femeie si un minor de 12 ani din judetul Galati au ajuns in stare grava la spital. Masina in care se aflau s-a izbit de un cap de pod. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Galați , politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Bujor au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul…

- Polițiștii rutieri intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112 . Din primele date, pe drumul județean DJ 241, in localitatea Tanasoaia, doua autoturisme au intrat in coliziune, rezultand ranirea unui tanar, de 21 de ani, din judetul Galați. Victima a fost transportata la spital. UPDATE! Accidentul…

- Poliția Orașului Dragomirești a fost sesizata luni de un echipaj SMURD cu privire la solicitarea unui barbat de 32 ani din Ieud, care declara ca in seara precedenta a fost victima unui accident rutier. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca in data de 06 decembrie 2020, in jurul…

- O persoana a murit și alta a suferit mai multe politrumatisme fiind transportata la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul s-a produs sambata pe o șosea din județul...