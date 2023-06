Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, in jurul orei 20:26, s-a produs in județul Arad un cutremur de intensitate medie, de 5,2 magnitudine, care a afectat mai multe cladiri... The post Urmari vizibile ale cutremurului și la fostul Spital Municipal din Arad (Video) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Imediat dupa producerea cutremurului care s-a simțit foarte puternic și in muncipiul Arad, primarul Bibarț a ieșit pe strazi, acolo unde angajații Poliției Locale i-au... The post (VIDEO) Primarul Bibarț, aflat pe strada imediat dupa producerea cutremurului: „Trebuie respectate normele de construcție”…

- Comunicat. Arh. Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Arad informeaza proprietarii micilor afaceri ca au posibilitatea sa acceseze fonduri europene consistente,... The post CCIA Arad informeaza: fonduri europene pentru microintreprinderile din orașe și stațiunile…

- Comunicat. Proiectul privind Renovarea energetica moderata a doua corpuri de cladire aparținand Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad se desfașoara in graficul stabilit. Cele doua... The post Doua corpuri de cladire ale fostului Spital Municipal vor fi renovate energetic appeared first on Special…

- Venim cu aceasta intrebare motivați de avalanșa de teorii și supoziții cu care am fost bombardați pe site-urile de socializare, imediat dupa primele mișcari seismice... The post Pola Zilei: Care a fost adevarata cauza a cutremurului din zilele trecute? appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Comunicat. Ne mai despart doar cateva zile de momentul in care se va da startul sezonului estival pe Litoralul Vestului, lacul Ghioroc. Sambata, incepand cu... The post Sambata se da startul sezonului estival 2023 la lacul Ghioroc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Autoritațile locale au planificat de mai mulți ani modernizarea liniei Arad – Ghioroc astfel incat sa poata introduce tramvaie moderne pe traseu, pana la aceasta... The post Primaria solicita bani europeni pentru modernizarea liniei de tramvai Podgoria – „Calul Balan” appeared first on Special Arad…

- Autoritațile locale au planificat de mai mulți ani modernizarea liniei Arad – Ghioroc astfel incat sa poata introduce tramvaie moderne pe traseu, pana la aceasta... The post Primaria vrea bani europeni pentru modernizarea liniei de tramvai Podgoria – „Calu Balan appeared first on Special Arad · ultimele…