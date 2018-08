Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul britanic de motoare Rolls-Royce a proiectat un sistem de propulsie pentru un taxi zburator si cauta parteneri pentru dezvoltarea unui astfel de vehicul, care ar putea fi lansat pe piata cel mai devreme la inceputul deceniului viitor, transmite Reuters.

- Prototipul numit „Link & Fly", realizat de Akka Technologies, este o aeronava ale carei aripi se pot da jos ceea ce ar permite imbarcarea și debarcarea mai ușor și mai aproape de casele oamenilor.

- O racheta a companiei SpaceX, incarcata cu echipamente de cercetare printre care si un mic robot dotat cu inteligenta artificiala, ''antrenat'' pentru a urmari si a interactiona cu un astronaut german, a decolat vineri cu destinatia Statia Spatiala Internationala (ISS), informeaza AFP.…

- Luptatorul MMA a fost deranjat de reacțiile aparute in mediul online și a explicat ca a fost internat in spital, la Oradea. Sandu Lungu: Am avut dureri mari Citeste si Lovitura care a innebunit internetul. Un luptator MMA a devenit star dupa o executie fantastica VIDEO „Aceasta…

- Uriasul judoka roman Daniel Natea si-a mai asigurat o clasare pe podium la o competitie internationala. Sportivul legitimat la CS Dinamo a obtinut medalia de argint la Openul European de la Belgrad, in cadrul categoriei +100 kg.

- Uriasul miting anti-abuz al PSD de sambata seara din Piata Victoriei, care a adunat peste 430.000 de protestatari (conform surselor avizate din Jandarmeria Romana) a semanat spaima in exponentii statului paralel care au acaparat marile parchete, o buna parte din serviciile secrete si institutii de forta. Cel…

- In februarie 1918 se naștea americanul Robert Wadlow, in Alton, statul Ilinois. La naștere, copilul parea pe deplin normal și nimic nu prevestea modul uluitor in care avea sa se dezvolte fizicul sau, in anii urmatori. Avea sa devina cel mai inalt om de pe Pamant, a carui inalțime a fost stabilita și…