Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ajuns pe țarmul statului Louisiana, maturand tot ce i-a ieșit in cale, uraganul Laura, inițial un uragan de categoria 4, a fost retrogradat la categoria 2 in condițiile in care a inceput sa scada in intensitate pe uscat, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters si DPA.Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters. Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…

- Uraganul Laura ar putea deveni cea mai puternica furtuna care lovește coasta statului american Louisiana, lucru ce urmeaza sa se întâmple în primele ore ale zilei de joi, cu - potrivit meteorologilor - ”valuri de furtuna mortale”, transmite Reuters. (La momentul…

- Uraganul Laura ar putea deveni cea mai puternica furtuna care lovește coasta statului american Louisiana, lucru ce urmeaza sa se intample in primele ore ale zilei de joi, cu ”valuri de furtuna mortale”, transmite myfox8 . Miercuri, la ora 21.00, Laura se afla la 145 kilometri de Port Arthur, cu rafale…

- Uraganul Laura a crescut miercuri in intensitate ajungand la categoria a 3-a, fiind insotit de vanturi cu viteze de pana la 185 km/h si ameninta in prezent coastele americane din zona Golfului Mexic, cu o crestere a nivelului apelor potential ''catastrofala'', a anuntat Centrul National…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din Pacific…