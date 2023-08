Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Idalia a ajuns miercuri in Florida. Este cea mai puternica furtuna din ultimii 125 de ani care lovește nordul Floridei, potrivit CNN, scrie Mediafax.Uraganul Idalia a atins țarmul in apropiere de Keaton Beach, in Big Bend din Florida, avand puterea unei furtuni de categoria 3, cu rafale…

- Sud-estul Statelor Unite este in alerta maxima din cauza apropierii uraganului Idalia. Uriasa furtuna creste permanent in intensitate, iar meteorologii estimeaza ca va deveni un uragan de categoria 4, a doua cea mai inalta clasificare, pana cand va lovi uscatul in cursul zilei de

- Furtuna tropicala Idalia ar putea lovi Florida sub forma de uraganFurtuna tropicala Idalia s-ar putea transforma in uragan luni, aducand vanturi puternice și furtuni puternice in Cuba și Florida la sfarșitul acestei saptamani, potrivit Reuters, conform Agerpres. Vantul va avea o viteza de…

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa prezidentiala din 2024, a respins vehement noile acuzatii formulate de procurori din statul Georgia, afirmand ca Statele Unite au devenit "un loc corupt" sub conducerea presedintelui Joseph Biden.Donald Trump a fost inculpat specific in comitatul…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a numit pe amiralul Lisa Franchetti in fruntea fortelor navale americane, fiind prima femeie care ocupa acest post si care devine membru al Statului Major Interarme in ultimii ani in SUA, scrie Rador.In armata de la 21 de ani, Lisa Franchetti, in varsta de…

- Fostul președinte Donald Trump s-a predat autoritaților la tribunalul federal din Miami unde apus sub acuzare și a fost luat in custodie. Donald Trump, urmarit penal pentru neglijenta cu care a gestionat secrete de stat dupa ce a parasit Casa Alba, a pledat marti nevinovat de acuzatiile impotriva lui,…