- UPDATE 12:20 Ajunși pe Calea Eroilor, in dreptul Cimitirului Eroilor, unde se desfașoara ceremonia de Ziua Eroilor, manifestanții au cantat Imnul Național, apoi au inceput sa scandeze pe perioada ceremoniei. La evenimentul din Cimitirul Eroilor participa, printre alții, și președintele Camerei Deputaților,…

- ”M-am intalnit si la Buzau cu reprezentantii profesorilor. Si o voi face oriunde, oricand pana cand aceasta problema se va rezolva”, a scris presedintele PSD pe Facebook. Marcel Ciolacu arata ca ”dincolo de salariile mici din educatie, crede ca este vorba si de respect, care de 30 de ani a lipsit in…

- Peste o mie de cadre didactice au ieșit in strada joi și in municipiul Buzau, unde liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost huiduit in timp ce susținea un discurs de Ziua Eroilor. In cimitir, acolo unde avea loc comemorarea s-au auzit vuvuzelele și strigatele celor care participau la manifestație.

- Discursul lui Marcel Ciolacu susținut joi, la Buzau, cu prilejul Zilei Eroilor, a fost acompaniat de vuvuzelele și scandarile sindicaliștilor din Educație, care au scandat “Demnitate” și “Și noi suntem eroi”.Potrivit ziarului local sansanews.ro, sindicaliștii din educație au plecat mai devreme de ora…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi prezent la Buzau cu ocazia zilei de 25 mai – Ziua Eroilor. Președintele PSD va ține un discurs la ceremonia militara și religioasa la ora 12:00, acolo unde vor avea loc depuneri de coroane și jerbe de flori organizate cu prilejul Zilei Eroilor, la Domul Central…

- Nou scandal in Parlament provocat de liderii AUR. Șeful formațiunii politice, George Simion, a dat buzna in biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a cere o discuție cu acesta.

- Aproape o suta de taximetriști protesteaza pe strazile Buzaului, nemulțumiți de faptul ca Primaria le-a desființat mai multe stații, iar alternativele gasite sunt insuficiente pentru a-și desfașura activitatea. Ei au pornit in coloana de la un supermarket de pe Calea Erorilor, pe traseul Bulevardul…

