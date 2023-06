(UPDATE/FOTO) Incendiu puternic pe un câmp din Spataru UPDATE 14:55 ISU a transmis primele detalii despre incendiu: ,,Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cultura de grau și orz din localitatea Spataru, comuna Costești. De urgența la fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o autospeciala de prima intervenție și comanda. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 10 hectare. In acest moment se lucreaza pentru localizarea și lichidarea acestuia.” *ȘTIRE INIȚIALA Un incendiu uiternic, cu degajare mare de fum, a izbucnit in aceasta dupa-amiaza,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

