(UPDATE/FOTO) Accident pe una dintre bretelele de sub Podul Mărăcineni UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe Șoseaua Nordului, dinspre București catre Buzau, de catre o șoferița de 58 de ani, din Bisoca și mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla un conducator auto de 18 ani, din Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea celor doi șoferi și a unui pasager din mașina tanarului, de asemenea in varsta de 18 ani. Pesoanele ranite au fost preluate de ambulanța și transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

