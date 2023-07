UPDATE: CIUDAȚENII… LA VOLAN De la IPJ Vaslui am primit o informație, care ne arata ca șoferii nu respecta toți cea mai importanta regula: Sa NU bea cand pleaca cu mașina! Accidentul de astazi, produs pe B-dul Epureanu din Barlad, a fost intre o mașina care circula de la Gradina spre Tecuci, condusa de o […] Articolul UPDATE: Unul din șoferii implicați in accidentul de pe Epureanu a avut alcoolemie! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .