UPDATE: Un tânăr a căzut de la etajul unui hotel din Baia Mare UPDATE – IPJ Maramureș: “Azi noapte, in jurul orei 02.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana a cazut de pe acoperișul unui imobil situat pe bulevardul Unirii din municipiu. La fața locului polițiștii au identificat victima ca fiind un tanar de 20 de ani din Baia Sprie, care era conștient, insa datorita leziunilor suferite, nu putea comunica. Tanarul a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Polițiștii continua cercetarile in acest caz”. Știrea inițiala: In cursul nopții de vineri spre sambata, un barbat a cazut de la etajul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

