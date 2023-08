Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO – FOTO: Locomotiva unui tren a luat foc in gara Dumbraveni. Pericol de extindere a incendiului și la celelalte vagoane Locomotiva unui tren marfar incarcat cu lemne a luat foc in zona garii Dumbraveni. Pompierii au fost alertați și au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru a impiedica…

- Locomotiva unui tren al CFR Marfa s-a stricat, joi dupa-amiaza, intre Filiași și Gura Motru, motiv pentru care trenurile care circula spre sau dinspre vestul și sud-vestul țarii pot suferi intarzieri serioase. Linia IR 1691 București – Timișoara, de exemplu, a o fost oprit temporar, mai bine de o ora,…

- CFR face precizari dupa ce un tanar a plecat la drum cu o locomotiva in stația Medgidia: mecanicul nu a anunțat in scris remizarea locomotivei.Trenul privat de marfa a sosit in stația CF Medgidia in data de 9 mai 2023, la ora 21.15, la linia 10, stația Medgidia fiind stație terminus, vagoanele urmand…