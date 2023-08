Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a fost 9,4%.”Asta este un lucru foarte, foarte bun pentru Romania si pentru romani, mai ales ca suntem imntr-o perioada destul de grea pentru tara. Stim bine cum evolueaza deficitul bugetar si problemele care se creeaza in jurul acestui lucru. Suntem foarte…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ cu iunie,…

- ”INS confirma oficial ca inflatia a coborat la o singura cifra, 9,4%! Dupa ce pandemia, liberalizarea ticaloasa a preturilor la energie si gaze, criza energetica si razboiul au impins inflatia pana la 16,8% in noiembrie anul trecut, iata ca masurile noastre de lupta contra inflatiei au avut succes”,…

- Rata anuala a inflatiei in iulie 2023 este de 9,4%, fata de 10,3% in luna precedenta. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a apreciat ca acesta este ”un lucru foarte, foarte bun”, in conditiile in care ”suntem intr-o perioada destul de grea pentru tara”.Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a…

- Liberalii vor merge in coalitie cu principiul ca masurile impuse la nivelul Executivului nu trebuie sa afecteze mediul de afaceri si sustin ca si la nivelul institutiilor statului trebuie sa se vina cu un pachet de masuri pentru reducerea cheltuielilor. PNL vrea ca fiecare ministru sa vina cu un plan…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a evaluat ca inflația in blocul comunitar se situeaza pe o traiectorie descendenta, dar este proiectata sa se mențina prea ridicata pe o perioada prea indelungata. In cadrul Buletinului Economic publicat in iulie, consiliul guvernatorilor a declarat ca va lua toate…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a convins singur ca mancarea in Germania este mai ieftina decat in Romania, asta deși Institutul Național de Statistica a dat vineri un raport preliminar prin care anunța ca prețurile in țara noastra sunt printre cele mai mici. ,,Nu putem in continuare sa ne facem ca nu vedem…