Stiri pe aceeasi tema

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca protestatarii au blocat complet Drumul Național 2 in localitatea Afumați din Județul Ilfov.„In contextul protestelor transportatorilor rutieri/fermieri, care au circulat cu viteza redusa pe timpul zilei pe DN 2 și Centura…

- Transportatorii si agricultorii care au participat la discutiile cu premierul Marcel Ciolacu au anuntat, la finalul intalnirii, ca protestul va continua. ”In urma intalnirii cu primul ministru al Romaniei si prezentarea problemelor pe care le avem, am primit promisiuni verbale ca vor fi infiintate grupuri…

- Fermierii și transportatorii au anunțat, vineri, dupa intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu, ca protestul va continua, decizia de a ramane in strada fiind a fiecaruia dintre participanti. Manifestanții au precizat ca au prezentat premierului o lista cu 40 de revendicari. La randul sau, prim-ministrul…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a vorbit despre protestul fermierilor, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vladescu, și s-a aratat de parere ca „se incearca deturnarea acestui protest de catre unele formațiuni politice extremiste”. Oficialul considera ca „se…

- Transportatorii continua protestele demarate ieri, iar in acest moment se regrupeaza la intrarea in Capitala, la Afumati.“Suntem la intrare in Capitala. Suntem in curs de regrupare pentru a ne continua protestul. Ca si locatie nu suntem foarte hotarati care este directia din acest punct. Momentan suntem…

- AUR transmite joi seara intr-un comunicat de presa ca „protestul fermierilor și transportatorilor nu are nicio conotație politica”, raspunzand la acuzațiile ca AUR ar instiga protestatarii. Reprezentanții partidului spun ca „agricultorii și transportatorii sunt blocați de forțe uriașe de jandarmerie…

- Presedintele AUR, George Simion, a ajuns, joi seara, la Chiajna, unde se afla fermierii si transportatorii care vor sa protesteze in Bucuresti, potrivit Agerpres.Acesta discuta cu reprezentantii protestatarilor.Si prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a discutat, joi seara, cu fermierii protestatari din…