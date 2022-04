Stiri pe aceeasi tema

- ”Liderul de cartel Ion Radoi a fost trimis in judecata. O munca enorma a DNA pentru probarea faradelegilor din jurul spatiilor comerciale de la metrou gestionate de sindicat. Am calitatea de parte vatamata in acest dosar, una dintre infractiunile de care este acuzat Radoi fiind cea de santaj. In aceasta…

- Ion Radoi, presedinte al sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei si de santaj, a informat, luni, DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- USR a reactionat, luni, dupa ce procurorii DNA au anuntat trimiterea in judecata a presedintelui Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (U.S.L.M.), Ion Radoi, pentru folosire a influentei sau autoritatii avand ca scop obtinerea de foloase necuvenite si santaj, in dosarul care vizeaza exploatarea nelegala…

- Procurorii DNA anunta, luni, trimiterea in judecata a presedintelui Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (U.S.L.M.), Ion Radoi, pentru folosire a influentei sau autoritatii avand ca scop obtinerea de foloase necuvenite si santaj, in dosarul care vizeaza exploatarea nelegala a spatiilor comerciale…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul de investigare a infractiunilor asimilate coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: RADOI ION, la data faptei si in prezent presedinte al sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (U.S.L.M.)…

- DNA a anunțat, luni, trimiterea in judecata a liderului sindical de la Metrou, Ion Radoi, sub acuzațiile de folosire a influenței pentru obținerea de foloase necuvenite și șantaj. Procurorii anticorupție susțin ca Ion Radoi s-ar fi folosit de influența și autoritatea funcției sale de conducere in scopul…

- DNA a anunțat, luni, trimiterea in judecata a liderului sindical de la Metrou, Ion Radoi, sub acuzațiile de folosire a influenței pentru obținerea de foloase necuvenite și șantaj. Potrivit, procurorilor, Radoi a pus presiune sociala și politica asupra unor miniștri astfel incat acesta sa iși protejeze…

- Liderul sindicaliștilor de la metrou, Ion Radoi, a fost trimis in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit procurorilor , Ion Radoi, la data faptei și in prezent președinte al sindicatului Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (U.S.L.M.) și administrator in fapt al SC Sindomet…