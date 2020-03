UPDATE: Minorul de 12 ani, dispărut ieri de la domiciliu, a fost găsit In ziua de 3 martie, ora 20.55, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizata printr-un apel la numarul unic de urgența 112 de catre o femeie din satul Pietrele, comuna Baneasa, județul Giurgiu, cu privire la faptul ca fiul sau de 12 ani a plecat in jurul orei 15.00 de la școala, dar nu a mai ajuns acasa, informeaza realitateadegiurgiu.net .Imediat dupa primirea acestui apel, polițiștii s-au deplasat in zona, unde au demarat activitațile de cautare, impreuna cu jandarmii din cadrul I.J.J. Giurgiu. Rezultatul cautarilor nu a fost unul pozitiv, așa ca acestea au fost sistate in cursul nopții de marți… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

