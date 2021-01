"Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB). Sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19", arata ministerul. Cresterea deficitului bugetar aferent anului 2020, comparativ cu anul 2019, este explicata, pe partea venituri, de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in perioada martie - decembrie din cauza crizei, precum si ca urmare…