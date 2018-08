UPDATE Italia: Opt excursionişti au murit într-un parc naţional, surprinşi de creşterea bruscă a unui râu Opt excursionisti si-au pierdut viata in urma unei cresteri bruste de nivel a raului Raganello, in parcul national Pollino din Calabria, a anuntat luni Protectia civila italiana, citata de AFP. "Avem oficial opt morti, dar nu putem exclude faptul ca acest bilant ar putea sa creasca", a precizat pentru AFP serviciul de presa al protectiei civile. "Potrivit informatiilor noastre, in jur de 30 de persoane erau prezente la fata locului in trei grupuri", a adaugat sursa citata. Surse din cadrul presedintiei guvernului italian, citate de media, vorbeau tot despre opt morti, dar si despre cinci raniti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

