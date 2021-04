Stiri pe aceeasi tema

- Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si Rominia va lucra pe Planul Național de Reziliența și Redresare pana cand va suficient de bun pentru a fi acceptat, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, care a contrazis opoziție: „Nu este nicio catastrofa”. Președintele a spus ca executivul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca termenul stabilit pentru finalizarea Planului National de Rezilienta si Redresare este orientativ, nu ultimativ, iar Romania va lucra acest proiect pana este „foarte bun”. Intrebat, la Palatul Cotroceni, daca PNRR va fi gata pana la sfarsitul lunii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, referindu-se la obiectiile Comisiei Europene privind Planul National de Redresare si Rezilienta, ca nu exista un termen ultimativ pentru prezentarea acestuia, ci este unul orientativ, iar statele sunt incurajate sa prezinte planuri bune. ”Nu este nicio…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a convocat luni o sedinta cu responsabilii din Guvern care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta, mentionand ca acest plan va fi imbunatatit si va fi acceptat de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . “Noi am lucrat intens si sub mare presiune,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a convocat luni o sedinta cu responsabilii din Guvern care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta, mentionand ca acest plan va fi imbunatatit si va fi acceptat de Comisia Europeana. "Noi am lucrat intens si sub mare presiune, cum acelasi lucru…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Afirmațiile vin in contextul in care vicepremierul Dan Barna…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu critica forma finala, aprobata de Guvern, a Planului Național de Redresare și Reziliența, social-democratul fiind de parere ca ceea ce s-a dat publicitații nu este planul adevarat negociat in spatele ușilor inchise. „Guvernul PNL-USR a venit cu o alta…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca "singura solutie corecta fata de romani" este dezbaterea Planului National de Redresare si Rezilienta in Parlament. "PSD asteapta ca Guvenul sa prezinte acest program in Parlament. Este absolut necesar sa vina cu acest program in…