Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Steve Buscemi a fost atacat pe o strada din New York. El a ajuns la spital dupa ce a fost lovit in fața de un alt barbat. Actorul de la Hollywood pare sa fi fost victima unui atac la intamplare.

- Actorul american Steve Buscemi a fost internat intr-un spital din New York dupa ce a fost atacat de o persoana necunoscuta, a relatat The New York Post. „Steve Buscemi a fost atacat in centrul orașului (New York, n.a.), in Manhattan, devenind inca o victima a unui act de violența intimplator in oraș”,…

- „Zeita frumusetii” de la Hollywood se confrunta cu un val de reacții negative fața de apariția de la Met Gala 2024, eveniment organizat la New York pe 6 mai 2024. Jennifer Lopez i-a dezamagit pe unii fani, care o acuza ca folosește filtre pentru a-și masca inaintarea in varsta: „Moarta pe dinauntru”.…

- MET Gala reunește celebritațile din toate domeniile la New York pentru un eveniment fastuos. Ținutele au fost spectaculoase și au atras toate privirile pe covorul roșu. Iata cum s-au imbracat vedetele de la Hollywood!

- Nisa, al 5-lea cel mai populat oraș al Franței, le interzice minorilor sub 13 ani sa iasa singuri pe strada dupa ora 23:00. Cei prinși afara neinsoțiți de un adult, vor fi duși acasa, iar parinții risca sa fie amendați.

- Primul martor chemat in procesul lui Donald Trump, fostul șef al unui tabloid american, a detaliat marți, in fața tribunalului din New York, cum s-a alaturat campaniei sale in 2016 pentru a vana scandalurile, insistand ca a discutat cu el despre acest plan, potrivit AFP. David Pecker Foto: Marion Curtis…