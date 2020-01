(UPDATE) INSP: Opt persoane au murit din cauza gripei

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana a murit in Romania din cauza gripei. Este al treilea deces inregistrat in acest sezon, anunta, astazi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Totodata este specificat ca activitatea gripala a evoluat cu intensitate scazuta, iar numarul cazurilor de gripa…

- Un barbat de 54 de ani, din Dambovita, confirmat cu virus gripal tip A a murit, miercuri, la spital. Acesta este primul deces cauzat de gripa anuntat, in sezonul 2019 – 2020 de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit news.roPotrivit CNSCBT, un…

- Alerta de GRIPA in Romania. In mai multe județe, numarul cazurilor creste alarmant. In perioada 2-8 decembrie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infectii acute ale cailor respiratorii superioare si pneumonii) a fost de 85.976. Un numar de 1.268.077…

- Un numar de 1.268.077 persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal pana pe 8 decembrie cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Un numar de 1.153.037 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal pana la data de 1 decembrie, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii, informeaza joi Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. „S-a…

- Un numar de 989.456 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal pana la data de 24 noiembrie cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii, a informat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, potrivit…

- Ministerul Sanatații a inceput campania de imunizare a populației impotriva virusului gripal cu vaccinarea persoanelor la risc de imbolnavire. Astfel, 548.782 de persoane din grupele care prezinta risc crescut au fost vaccinate antigripal, pana la data de 10 noiembrie, informeaza Centrul Național de…