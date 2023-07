UPDATE – Directorul Agentiei de Investigare a incidentelor feroviare – AGIFER, Laurentiu Dumitru, a declarat pentru News.ro ca institutia nu este abilitata sa faca verificari in urma unor evenimente de acest tip produse pe calea ferata. „Este un incident la manevra, asemenea incidente la manevra nu sunt de competenta Agentiei de Investigare feroviara care trebuiE sa faca investigare in doua situatii: daca este un accident grav, adica exista o paguba materiala mai mare de doua milioane de euro, daca sunt mai mult de un mort sau cinci raniti sau, o a doua situatie in care, in conditii usor diferite,…