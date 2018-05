Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit luni noapte la acoperisul unei scoli din cartierul Rahova, din Capitala, la aceasta ora, potrivit reprezentantilor ISU, fiind stinse ultimele focare, transmite News.ro . Focul a izbucnit la nivelul acoperisului Scolii nr. 124 din Capitala, construit pe o structjura din…

- Incendiu puternic in Capitala, la o fabrica de mobila din zona Piața Muncii. Focul a izbucnit in aceasta dimineața, iar pompierii au ajuns imediat la fața locului. Citește și FOTO| Cum s-a schimbat Ionela Prodan in ultimul an. Incredibil cum a aratat inainte sa moara Post-ul Incendiu puternic in Capitala,…

- In Capitala cinci case au fost afectate de un incendiu izbucnit marți seara in cartierul Rahova. Trei persoane au suferit atacuri de panica. Flacarile au pornit din podul unei case, apoi s-au extins la celelalte patru.