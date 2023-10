Stiri pe aceeasi tema

- Toti angajatii unei fabrici de reciclare hartie din Sura Mica au fost evacuati in siguranta, fiind vorba despre aproximativ 70 de persoane, dupa ce a izbucnit un incendiu in hala de productie, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Andreea Stefan."Din fabrica au fost evacuati toti…

- Toti angajatii unei fabrici de reciclare hartie din Sura Mica au fost evacuati in siguranta, fiind vorba despre aproximativ 70 de persoane, dupa ce a izbucnit un incendiu in hala de productie, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Andreea Stefan. „Din fabrica au fost evacuati toti…

- ”ISU Sibiu intervine de urgenta in localitatea Sura Mica pentru localizarea si lichidarea unui incendiu la o fabrica de reciclare”, a anuntat, joi seara, ISU Sibiu. Sursa citata a precizat ca la fata locului sunt mobilizate doua autospeciale de stingere, o autoscara, o autospeciala de descarcerare,…

- Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu in nord-estul Insulei spaniole Tenerife, in arhipelagul turistic Canare, anunta autoritatile, relateaza AFP. Aproximativ 2.400 de persoane au fost evacuate ca masura de precautie din orasul Santa Ursula. Alte aproximativ 600 din…

- Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit, vineri, la un incendiu care se manifesta la doua autoturisme aflate pe strada Viilor, intersecție cu Louis Pasteur. Nu sunt inregistrate victime, iar echipajele lucreaza pentru lichidare. Se acționeaza cu doua autospeciale. UPDATE…

- UPDATE: Incendiul a fost lichidat, anunța ISU Bacau. Au ars cca. 35 ha vegetație uscata și maraciniș. Potrivit pompierilor, incendiul a fost cauzat de „foc deschis in spații deschise”. Știrea inițiala: Un incendiu de vegetație, care se manifesta in mai multe focare, a izbucnit, astazi, in comuna Racova…

- Pompierii incercau sa tina sub control un incendiu care a cauzat evacuarea a cel putin 4.000 de oameni pe insula spaniola La Palma, au declarat duminica autoritatile. Incendiul din insula La Palma a izbucnit la primele ore ale zilei de sambata in El Pinar de Puntagorda, o zona impadurita din nordul…

- Un numar de 70 de persoane au fost evacuate preventiv in timpul nopții de vineri spre sambata din cauza unui incendiu care a izbucnit la un bloc din Sibiu, informeaza Turnul Sfatului.Focul a izbucnit la o boxa din subsolul blocului cu 10 etaje. Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au ajuns doua autospeciale…