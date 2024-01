Stiri pe aceeasi tema

- 9 autospeciale de pompieri intervin joi, 11 ianuarie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la 3 vagoane dezafectate, in zona de Triaj dintre Gara Basarab și Podul Grant, transmit ISU București Ilfov și compania CFR Calatori.„Aand in vedere modul de manifestare a incendiului, dispozitivul s-a suplimentat…

- Pompierii intervin, joi, cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua vagoane de tren dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab si Podul Grant. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa si degajari mari de fum. Au fost alertate 7 autospeciale de stingere cu apa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov intervin astazi pentru stingerea unui incendiu produs la doua vagoane dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab si Podul Grant.Potrivit ISU B IF au fost alertate 7 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala…

- Pompierii intervin, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei. Incendiul se manifesta la acoperisul unei cladiri cu parter si doua etaje, cu destinatia de hotel, situata pe Splaiul Independentei. Conform ISU Bucuresti-Ilfov, suprafata afectata…

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- UPDATE : Salvamont Romania anunța ca cei patru copii au fost gasiți și recuperați de salvamontiști. Din fericire, aceștia nu au probleme medicale. Ei au fost coborați la baza partiei, de unde au fost preluați de catre parinți. Știre inițiala: Salvamont Voineasa intervine, joi, pentru cautarea a patru…

- UPDATE. Potrivit pompierilor, restaurantul Taverna Racilor de la Snagov a fost controlat de inspectorii ISUBIF in luna mai 2023. Au fost constatate deficiențe pe linia securitații la incendiu, fiind data o amenda de 60.0000 lei, din care 50.000 lei a reprezentat sancțiunea pentru lipsa autorizației…

- UPDATE: Barbatul suspectat ca este autorul atentatului din Bruxelles a fost arestat, a anunțat marți procuratura belgiana, citata de agenția AFP. Știre inițiala: Doi suporteri suedezi au fost uciși luni seara și un șofer de taxi a fost ranit dupa ce s-au tras focuri de arma la Bruxelles. Un barbat care…