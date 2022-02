UPDATE: DANIEL VAGNER – violă și JOË CHRISTOPHE – clarinet (Franța), soliștii Concertului Filarmonicii Moldova în 11 februarie update: Pentru a avea un etalon al valorii artistice, este nevoie de gust cultivat indelung, de o sensibilitate nativa, dar și una formata, daca se poate, direct in sala de concert. Asta nu inseamna ca oameni care nu ajung vreodata in sala de concert nu pot compara valoarea unor interpretari, ci doar ca nu sunt expuși vibrației unice pe care o da acel loc atunci cand se umple de muzica. La punctul 2, putem discuta despre locul ala, „endroit” in franceza, dar la noi uite ca nu se potrivește, ca „en-droit de” ar fi „indreptațit sa…” ori la noi locul nu e indreptațit sa sune in el o orchestra simfonica…… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

