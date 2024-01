UPDATE – Seful Termoenergetica, Adrian Teodorescu, a declarat intr-o interventie la Digi24, ca marti s-a inregistrat o avarie majora la Magistrala care apartine de CET Grozavesti, o retea majora. ”A fost identificata, in acest moment echipele intervin, in doua, maxim trei ore aceasta avarie va fi remediata, urmand ca pana diseara toate punctele termice afectate de aceasta avarie sa intre in parametri”, a precizat seful Termoenergetica. ”Aceasta magistrala a fost pusa in functiune in 1981, va dati seama ca are o vechime de aproape 43 de ani”, a mai afirmat Teodorescu. El a mai spus ca aceasta…