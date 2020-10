Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Curtii de Apel Bucuresti a fost evacuat astazi, dupa ce la numarul de urgenta 112 a fost sesizat faptul ca in cladirea instantei se afla un dispozitiv cu potential exploziv, anunta agerpres . „Astazi, in jurul orei 13.30, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in cladirea Curtii de Apel Bucuresti…

- Este alerta la sediu Ministerului Transporturilor, unde a fost sesizat prin apel la 112 un pachet suspect. Zona a fost impanzita de echipaje de pirotehniști și polițiști.Alarma a fost data, marți, in jurul orei 11, o persoana a sunat la 112 și a anunțat un pachet suspect in curtea instituției, imediat…

- Amenințarea cu bomba de pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a fost falsa. In urma verificarilor nu a fost gasit niciun obiect suspect, transmite SRI. Un apel la numarul de urgența 112...

- Curtea de Apel București l-a condamnat la 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare pe Marius Carașol. fostul șef al Transelectrica, pentru faptul ca si-a falsificat diploma de inginer astfel incat sa ocupe functia de conducere in cadrul companiei. Marius Carașol este acuzat de inșelaciune și uz de fals.…

- Magistrații Curții de Apel București au decis, miercuri, 26.08.2020 a.c. sa il predea pe unul dintre cei mai cautați traficanți de droguri, Larizza Nunzio, autoritaților din Italia. Larizza facea parte din clanul Schettino și formase, alaturi de alți italieni, un grup infracțional organizat cu scopul…