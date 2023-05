Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta au anuntat ca starea femeii ranite la Rafinaria Petromidia este una generala grava, aceasta fiind internata in Sectia de Terapie Intensiva. Inspectorul sef al ITM Constanta, Marian Becheanu, a declarat duminica, pentru News.ro, ca a fost…

- EROII de langa noi: Octavian, un barbat din Alba a donat trombocite pentru pacienta de 45 de ani, care se afla in stare grava EROII de langa noi: Octavian, un barbat din Alba a donat trombocite pentru pacienta de 45 de ani, care se afla in stare grava Un barbat din Alba Iulia a sarit marți in ajutorul…

- O femeie de 35 de ani din zona gatului a fost injunghiata in plina strada la Sangeorz-Bai in zona gatului, in cursul zilei de ieri. Femeia a fost transportata de urgența la spital și au fost primite informații in legatura cu starea sa de sanatate. Conform purtatorului de cuvant de la Spitalul Clinic…

- O femeie si fiica ei in varsta de 6 ani au fost lovite de un autoturism, sambata seara, in timp ce traversau una dintre cele mai circulate strazi din Ploiesti. Martorii spun ca soferul care le-a accidentat, un tanar de 24 de ani, nu le-a acordat prioritate pe trecerea pentru pietoni si ca starea femeii…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani dupa ce a cazut de la inalțime. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, starea victimei este grava. ,,Astazi, in jurul orei 11:30, SAJ Vrancea a primit…