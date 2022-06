UPDATE A fost folosit și un elicopter Deznodământ tragic! Au fost scoase două cadavre din râul Timiș – un bărbat și o femeie Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu din județul Timiș, un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, din primele informații si in urma verificarilor efectuate reieșind ca un barbat de 39 de ani și o femeie se 34 de ani ar fi intrat in apele raului Timiș pentru a se racori și nu au mai ieșit la mal. La fața locului au fost prezente multe echipaje de poliție, pompieri, scafandrii,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

