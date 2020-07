UPDATE 2: Autoturism cu 5 persoane, izbit de un stâlp, în Leșu! Una a decedat Accident in localitatea Leșu, unde un autoturism, in care se aflau cinci persoane, s-a izbit de un stalp. Toate cele cinci persoane sunt ranite, una dintre victime fiind inconștienta. Doua echipaje de pompieri și patru echipaje de la Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Bistrița-Nasaud intervin in localitatea Leșu la un accident rutier, dupa ce un autoturism a izbit de un stalp. Din primele informații, in autoturism se aflau patru persoane, una fiind inconștienta. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, trei victime sunt policontuzionate, dar conștiente, iar o victima este inconștienta. La locul accidentului,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

