Stiri pe aceeasi tema

- DIȚA LAURENȚIU, șef al Serviciului de Inspecție Fiscala Persoane Juridice din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Buzau, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii de trafic de influența, Persoana fizica, om de afaceri, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea urmarii penale fata de 27 de oameni de afaceri cu privire la savarsirea, in forma complicitatii, a infractiunii prevazute de art. 11 din Legea 78/2000, respectiv indeplinirea unei insarcinari, intermedierea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 01 februarie 2022, a inculpatilor: DITA LAURENTIU, sef al Serviciului de Inspectie…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au dispus, la 28 decembrie, prelungirea cu 30 de zile a masurii preventive – liberarea provizorie sub control judiciar în privința șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinau, Igor Popa, potrivit noi.md. Procurora Mariana…

- Sotul Dianei Sosoaca, Dumitru-Silvestru Sosoaca, a fost plasat sub control judiciar de procurorii de la parchetul de pe langa judecatoria sectorului 1, fiind acuzat de ultraj. Dosarul are legatura cu un scandal izbucnit inaintea unui interviu pe care senatoarea ar fi urmat sa-l acorde jurnalistilor…

- Alexandr Stoianoglo scapa de arest la domiciliu. Joi, 9 decembrie, Magistrații Curții de Apel au anulat decizia Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, prin care s-a prelungit arestul la domiciliu și a emis o noua hotarâre prin care Alexandr Stoianoglo este plasat sub control judiciar, începând…

- Procurorii Serviciului Teritorial Constanta din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au sesizat instanta de judecata in cazul a doi inspectori ai ANAF – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta acuzati de luare de mita, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de DNA.…

- "Veniturile colectate sunt bune in acest an. Ponderea in PIB a veniturilor brute colectate in primele zece luni a crescut cu 1,3 puncte procentuale peste cea din 2020, si cu 0,8 puncte procentuale peste cea din 2019. In primele luni ale anului 2021 ANAF a colectat venituri mai mari cu 18% fata de 2020…