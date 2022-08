Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat, joi, trecerea stadionului "Gheorghe Hagi" la Compania Nationala de Investitii (CNI), urmand ca aceasta arena sa fie demolata, iar in locul sau sa fie ridicat un stadion modern. Investitia este estimata la 500 de milioane de lei. Fii la curent…

- Fostul premier Victor Ponta semnaleaza, intr-o postare pe Facebook, faptul ca in timp ce culturile romanești sunt compromise din cauza secetei, campiile maghiare sunt verzi pentru ca Ungaria folosește apa importata din Romania. „In 2014 am adoptat o Lege speciala pentru irigatii si am lansat ( impreuna…

- Fondatorul chirurgiei robotice in Romania, profesor doctor Ioan Coman, a declarat, vineri, la Conferinta Nationala „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca urologia romaneasca este la standarde europene, inclusiv din punctul de vedere tehnic si al pregatirii personalului…

- Bat clopotele de nunta. Gimnasta Catalina Ponor (34 ani), fosta campioana olimpica, se pregatește pentru petrecerea de nunta. Alesul este regizorul Bogdan Jianu (52 ani), alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani. Cei doi au depus deja actele la primaria Constanța, acolo…

- Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in anumite intervale orare, de sambata, 11 iunie, pana luni, 13 iunie, pe A2 Bucuresti – Constanta, DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea si DN…

- Regizorul Vlad Cristache este noul director interimar al Teatrului Excelsior din Bucuresti, a anuntat primarul Capitalei, Nicusor Dan, pe pagina sa de Facebook . „Teatrul Excelsior are un nou director incepand cu data de 1 iunie. Este vorba despre Vlad Cristache, de 35 de ani, regizor angajat al Teatrului…