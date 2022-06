Stiri pe aceeasi tema

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari, transmite CNBC. Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul…

- Miliardarul Sam Bankman-Fried a semnat acorduri pentru salvarea a doua firme, in decurs de doua saptamini: o cvasi-banca numita BlockFi, si Voyager Digital, o firma de brockeraj care lucreaza cu active digitale. FTX, platforma de tranzactionare de criptomonede, detinuta de Bankman-Fried, a convenit…

- Prabușirea recenta a Bitcoin a dus la pierderi de aproximativ 56 de milioane de dolari pentru El Salvador, țara din America Centrala care a adoptat criptomoneda ca metoda legala de plata și a cumparat 2301 bitcoini din septembrie și pana acum, relateaza Business Insider.

- Elon Musk este unul dintre marii evanghelisti ai criptomonedelor si nu putem sa nu ne intrebam ce parere are despre bear market-ul actual, sau mai rau despre Crypto Winter. Nu de alta, dar si Tesla are de suferit din cauza picajului Bitcoin spre 20.000 de dolari. Se pare ca Tesla a pierdut sute de milioane…

- Industria mondiala de publicitate ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 8,4%, in pofida evolutiilor geopolitice la nivel global si a ingrijorarilor privind o recesiune, arata un raport publicat luni de agentia de publicitate GroupM, o divizie a grupului britanic WPP, transmite Reuters.…

- Ministerul rus de Finante a platit in ruble o parte din datoriile sale in dolari scadente in aceasta saptamana, dupa ce bancile straine au refuzat sa proceseze plati in valoare de 649,2 milioane de dolari, ceea ce a dus la speculatii privind o posibila incapacitate tehnica de plata, scrie Bloomberg,…

- Statele Unite au impiedicat luni Moscova sa plateasca peste 600 de milioane de dolari din din rezervele deținute la bancile americane catre deținatorii de obligațiuni suverane ruse, o masura menita sa creasca presiunea asupra Kremlinului și sa-i secatuiasca rezervele de dolari americani, transmite Reuters.

- Casa Alba a anunțat, miercuri, ca președintele Joe Biden a avut din nou o convorbire telefonica, de apoximativ o ora, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina va primi un ajutor de 500 de milioane de dolari pentru plata salariilor de la bugetul de stat. Volodimir Zelenski a declarat ca…