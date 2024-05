Nicolae Ciuca a declarat ca așteapta rezultatul alegerilor locale pentru a hotari daca va candida sau nu la alegerile prezidențiale. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat la Alba Iulia, despre posibila sa candidatura la președinția Romaniei și a raspuns ca așteapta finalizarea procesului intern al partidului și rezultatele alegerilor locale inainte de a lua […] The post Nicolae Ciuca a spus cand se va decide daca va candida pentru Cotroceni appeared first on Puterea.ro .