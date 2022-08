Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiile in jurul Taiwanului vor continua luni, a anunțat armata chineza, potrivit Reuters. Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a anunțat pe rețeaua de socializare Weibo ca va exersa efectuarea de atacuri antisubmarin și raiduri pe mare. Armata chineza a efectuat…

- Prezentatoarea TV din Romania care a invins cancerul. Cum arata acum, dupa tratamente. Prezentatoarea este una dintre vedetele postului de televiziune Prima TV. Ea a facut marturisiri emoționante despre cum a aflat de boala și tot ce a urmat apoi. Iata despre cine anume este vorba și ce dezvaluiri emoționante…

- Beijingul a blamat miercuri Republica Ceha pentru ca a primit o delegatie taiwaneza, spunand ca este vorba de o incalcare a politicii 'O singura China', intr-un comunicat difuzat la Praga, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comuna Țițești a primit, din partea Guvernului Romaniei, prin programul național Anghel Saligny, peste 16.000.000 de lei pentru mai multe proiecte de dezvoltare locala. Banii au fost alocați catre patru direcții: 1.380.778 lei pentru distribuție și suplimentare surse de apa in Valea Manastirii; 12.768.304…

- La jumatatea anului, Ministerul Transporturilor are șantiere deschise pe doar 10% din lungimea celor 4 autostrazi „prinse” la finanțare prin PNRR, iar pe calea ferata inca nu a reușit sa semneze niciun contract.

- CFR SA avertizeaza ca, in perioada 29 iunie - 1 iulie, cand sunt anuntate temperaturi care vor depasi 37 - 38 de grade in aer, personalul companiei va lua masurile speciale pentru desfasurarea traficului feroviar in conditii de siguranta, printre care si reducerea vitezei de circulatie a trenurilor.…

- Companiile care se ocupa de cele mai mari proiecte de infrastructura din zona județului Timiș au primit toate certificate negative intermediare din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Pe lista celor care nu iși fac treaba cum trebuie au fost incluși constructorii Centurii…

- Cambodgia si China dezmint marti dezvaluiri de presa potrivit carora ar construi o baza navala secreta destinata Marinei chineze, in timp ce Australia isi exprima ingrijorarea si indeamna la transparenta, relateaza AFP.