Unul dintre cei trei pacienți arși in incendiul din Popești Leordeni, care au fost transferați in Germania, a murit. Barbatul avea arsuri grave pe 70% din suprafața corpului. In varsta de 54 de ani, victima avea caile respiratorii grav afectate. Acesta a fost inițial tratat la Spitalul Bagdasar-Arseni, din Capitala, apoi a fost transferat la […]