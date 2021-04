Stiri pe aceeasi tema

- Un politist local a fost atacat pe strada in municipiul Baia Mare, dupa ce un cetatean a aruncat cu o piatra in masina sa, acesta oprind pentru a evalua pagubele produse, a informat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. "Barbatul (politistul local n.red.) a relatat faptul…

- Imagini surprinse LIVE cu momentul in care polițistul local Alexandru Varga este snopit in bataie de patru indivizi pe strada Granicerilor din Baia Mare. Totul se petrece sub privirile ingrozite ale pasagerilor dintr-un autobuz. Ce spun politistii La data de 7 aprilie a.c., la ora 22.06, polițiștii…

- Incident extrem de grav in seara de miercuri pe strada Granicerilor din Baia Mare. Politistul local Alexandru Varga se intorcea acasa la volanul masinii personale impreuna cu sotia. La un moment dat, intr-o zona luminata pe strada sus-amintita, un individ a aruncat un bolovan in parbrizul masinii, obligandu-l…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș au identificat și reținut pentru 24 de ore, un barbat, din județul Mureș, banuit de comiterea infractiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.…

- Miercuri, 3 martie, barbatul de 44 de ani din Suciu de Sus, care a incalcat masurile dispuse, pe o perioada de 4 luni, prin Ordinul de Protecție emis pe numele sau, de catre Judecatoria Targu Lapuș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul comiterii infracțiunilor de incalcarea oricarei…

- Un barbat din județul Mureș a fost identificat și reținut pentru 24 de ore The post Barbat din Miheșu de Campie, arestat preventiv pentru talharie calificata appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Miheșu de Campie, arestat preventiv pentru talharie calificata Credit autor:…

- Problema cainilor vagabonzi din municipiul Baia Mare este un subiect vechi, in jurul caruia s-au purtat multe discuții, insa masurile concrete au incetat sa apara. Deși in ultima vreme numarul cainilor vagabonzi din oraș a mai scazut, unele cartiere sufera in continuare din cauza acestora. Un baimarean…

- Anchetatorii au gasit la domiciliul sau aproape 100 de grame de amfetamina si cannabis, se arata intr-un comunicat de presa al IPJ Mures. Barbatul este banuit ca, in perioada 2019-2021, ar fi comercializat mai multor persoane cannabis si amfetamina. In urma unei percheziții, au fost ridicate aproximativ…