Unul din cinci vânzători din magazinele alimentare a trecut prin Covid. Majoritatea, fără să știe Aproximativ 20% dintre lucratorii din magazinele alimentare au avut Covid-19 și majoritatea nu au simptome, a constatat studiul. Munca intr-un magazin alimentar pune angajații intr-un risc serios de infecție, a constatat un nou studiu american, in special cei care trebuie sa interacționeze cu clienții, relateaza CNN. Acești lucratori au devenit probabil o „sursa de transmisie […] The post Unul din cinci vanzatori din magazinele alimentare a trecut prin Covid. Majoritatea, fara sa știe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

