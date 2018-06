UNTOLD 2018: Cel mai așteptat festival al verii UNTOLD 2018: Cel mai așteptat festival al verii. Cea de-a patra ediție a evenimentului muzical se desfașoara in fiecare an la Cluj și aduna mii de oameni de fiecare data. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul aduna anual mii de oamenii in orașul din inima Transilvaniei. Pe cele 10 scene care vor fi special amenajate pentru UNTOLD 2018 vor urca 250 de artiști. Cand este UNTOLD 2018 UNTOLD 2018: Cel mai așteptat festival al verii va avea loc in perioada 2 – 5 august pe Cluj Arena. De data aceasta sunt așteptați peste 350.000 de oameni pentru a se bucura de muzica unora dintre cei mai cunoscuți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la o ediție la alta, tot mai mulți oameni au decis sa se alature campaniei și sa doneze sange in caravanele mobile Blood Network. Impreuna cu Institutul Național de Transfuzii Sanguine și cu platforma tehnologica de donare de sange „Și Eu Donez”, organizatorii UNTOLD și NEVERSEA lanseaza…

- Persoanele care doneaza sange in cadrul unor caravane mobile din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara, Brasov sau Constanta primesc si in acest an cate un bilet gratuit la Untold sau Neversea, iar cei care vor dona sange in centre de...

- Persoanele care doneaza sange in cadrul unor caravane mobile din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara, Brasov sau Constanta primesc si in acest an cate un bilet gratuit la Untold sau Neversea, iar cei care vor dona sange in centre de transfuzii vor beneficia de reduceri.

- De la o ediție la alta, campania BLOOD NETWORK inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA se dezvolta puternic, atât în privința numarului de oameni care doneaza sânge în centrele fixe cât și la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Împreuna…

- Programul transporturilor publice, utilitatilor, magazinelor si a bancilor in perioada Pastelui. Metrourile vor circula in noaptea de Inviere intre orele 23:00 - 1:00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute, se precizeaza intr-un comunicat.…

- In minivacanta de Paste, CFR Calatori va adapta capacitatea de transport in inreaga retea feroviara in functie de dinamica traficului de pasageri la trenurile pe cele mai solicitate rute (Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara, Vatra Dornei), arata un comunicat emis marti.…

- Capacitatea de transport va fi adaptata in minivacanta Sarbatorilor Pascale la nivelul intregii retele feroviare, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special la trenurile spre cele mai solicitate destinatii – Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara,…

- CFR a anuntat Mersul Trenurilor de Paste si programul agentiilor de voiaj in perioada sarbatorilor pascale. CFR Calatori informeaza ca in minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii rețele feroviare in funcție de evoluția și dinamica traficului…