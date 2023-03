Cel puțin 6 autovehicule din 100 inmatriculate in Romania produc anual accidente rutiere, soldate cu pagube materiale sau vatamari corporale și decese. Astfel, țara noastra deține trista „performanța” de a fi campioana” in Europa Centrala și de Est la acest capitol, daca nu chiar in intreaga Uniune Europeana. Practic, in Romania, frecvența accidentelor rutiere despagubite in baza polițelor RCA este, in medie, de peste 6%, fața de circa 4% in Bulgaria, 3.2% in Polonia, 2.8% in Cehia, 2.3% in Ungaria și 1.65% in Croația. Cu alte cuvinte, mai puțin de 2 mașini din 100 inmatriculate in Croația produc…