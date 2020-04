UNORTHODOX – un serial spectaculos și tulburător Am cautat pentru aceasta a cincea saptamana de tristețe mondiala, cateva seriale care se sa potriveasca cat de cat cu momentul pascal spre care noi ortodocsii ne indreptam cu pași repezi. Imi aduc aminte ca acum multi ani, imi facusem un obicei, (pe care l-am abandonat din pacate) ca in preajma pastelui sa vad ”Isus din Nazareth”, celebrul film al lui Franco Zeffirelli despre care se spunea (si eu chiar simteam lucrul asta) ca reproduce cel mai bine viata Mantuitorului Isus Hristos. Filmul este tulburator de bun si cred ca anul asta o sa-mi reiau micul obicei. Il recomand tuturor! In jurul acestei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iacob (61 de ani) este printre primii impresari de jucatori din fotbalul romanesc. In direct la GSP, el a povestit despre episodul dramatic care l-a scos din activitate pentru o perioada de cinci ani: boala fiicei sale, Sara Maria. Cariera de impresar a lui Florin Iacob a inceput imediat dupa…

- A fost o actrita iubita la Hollywood, dar a ajuns sa se lupte cu uitarea. Jennifer Grey cunostea celebritatea cu dansul ei senzual, pe care il executa alaturi de Patrick Swayze, intr-o productie de mare succes, „Dirty Dancing”.

- Actorii Christopher Lloyd si Michael J. Fox, care interpreteaza personajele Doc si Marty McFly din filmul "Back to the future", s-au intalnit la un eveniment de binefacere si au facut o poza impreuna care a revolutionat retelele de socializare, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.…

- Pentru prima oara in istorie, la Premiile Oscar 2020, trofeul pentru cel mai bun film merge la o producție intr-o alta limba decat engleza. Lungmetrajul sud-corean “Parasite”, de Bong Joon Ho, a fost marele caștigator al celei de-a 92-a ediție a Premiilor Oscar, unde a primit patru trofee – cel mai…

- Castigatorii Premiilor BAFTA 2020. Filmul 1917 a dominat lista! Seara trecuta, Royal Albert House din Londra a gazuit gala de decernare a Premiilor BAFTA 2020, cunoscute pe intreg mapamondul drept Oscarurile europene. Printre nominalizati s-au aflat multe productii si actori aflati deja in cursa pentru…

- Actorul Mark Hamill, cunoscut la nivel mondial pentru interpretarea lui Luke Skywalker in saga "Star Wars", a anuntat ca a parasit Facebook, suparat ca reteaua de socializare refuza sa controleze reclamele politice pe platforma, scrie AFP.

- Harry era cunoscut pentru rolurile interpretate in seriale precum "American Horror Story" si "The OA". Mama actorului a impartasit vestea trista pe retelele de socializare, aducandu-i si un mic omagiu, a publicat cateva fotografii cu fiul ei. Harry Hains apare in diferite ipostaze ale vietii…