Universităţile se grăbesc cu admiterea, iar candidaţii nu pot face rost de documente Absolventii de liceu sunt aproape in imposbilitate de a se incadra in perioada de inscrieri la unele universitati pentru ca nu pot obtine documentele necesare in timp util si asta pentru ca se suprapun perioadele de inscriere in invatamantul universitar cu cele de examen. Managerii de scoli spun ca nu inteleg de ce universitatile nu adapteaza calendarul de inscriere dupa calendarele din invatamantul preuniversitar. La mijloc sunt insa elevii care anul acesta sunt streasati ca nu se pot incadra in perioada de inscriere. Ce spun elevii Absolventii de liceu spun ca obligatoriu in dosarul de inscriere… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

