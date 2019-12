Timisoara asteapta de mulți ani o sala polivalenta de mari dimensiuni, are una de dimensiune medie care a ramas in santier si va mai avea o sala micuta. Baza Sportiva Nr. 4 a Universitatii Politehnica va fi construita pe Aleea Ghirodei, a anuntat rectorul UPT, Viorel Serban. Arena va fi dedicata echipelor de scrima si […] Articolul Universitatea Politehnica se pregateste de constructia unei noi sali de sport. In ce stadiu se afla proiectele deja facute publice a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .