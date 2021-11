Universitatea Ovidius din Constanta. Simpozion tehnico-stiintific dedicat Saptamanii Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca

Stiri pe aceeasi tema

- Lect. univ. dr. Floricica Mariana Calin, directorul Departamentului Psihologie, asistenta sociala si stiinte ale educatiei din cadrul facultatii a anuntat ca Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta organizeaza, in data de 26 octombrie 2021, workshopul…

- La Targoviște, Simpozion dedicat Zilei Armatei Romane, gazduit de Cercul Militar și organizat de Garnizoana Targoviște și filiala Mihai Viteazul The post La Targoviște, Simpozion dedicat Zilei Armatei Romane first appeared on Partener TV .

- Simpozion tehnco stiintificITM Constanta organizeaza, in colaborare cu Universitatea "Ovidius" Constanta si Asociatia Inginerilor Dobrogeni Ovidius simpozionul tehnico stiintific dedicat Saptamanii Europene pentru Securitate si Sanatate. Ce spune ITM ConstantaIn data de 28.10.2021 la Constanta se va…

- LIVE VIDEO| Simpozion cu ocazia „Saptamanii europene pentru securitate și sanatate in munca”, organizat la UAB LIVE VIDEO| Simpozion cu ocazia „Saptamanii europene pentru securitate și sanatate in munca”, organizat la UAB Un simpozion cu ocazia Saptamanii europeane pentru securitate și sanatate in munca…

- Astazi, de la ora 11.00, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2021 2022 In alocutiunea sa, rectorul Universitatii Ovidius Constanta a amintit si de parcul realizat de Constanta ReStart Pentru cei peste 18.300 de cursanti ai Universitatii Ovidius din Constanta, activitatile didactice…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu vrea sa se pensioneze de la catedra Facultații de Teologie. El a a dat in judecata Universitatea Ovidius pentru ca nu i-a prelungit postul de titular dupa 65 de ani, potrivit portalului instanțelor și unei declarații a biroului de presa a Universitații pentru…

- sursa foto: Facebook\ FISP Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) din cadrul Universitații Ovidius din Constanța (UOC) organizeaza, vineri, 17 septembrie 2021, la ora 11, la Campus Corp A, Sala Senatului, conferința cu public pentru prezentarea carții Istorii antisovietice, de Oleg Panfilov,…

