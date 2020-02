Universitatea din Craiova a intrat in Consortiul universitatilor europene Univers, alaturi de alte sapte universitati din Polonia, Germania, Spania, Franta, Lituania si Bulgaria. Acordul a fost semnat pe 3 februarie 2020, la Bruxelles. Prin acest acord se vor asigura eliberarea unor diplome comune, programe de studii intergate, participarea la programe de cercetare si mobilitati. Universitatile partenere care formeaza consortiul Univers cu Universitatea din Craiova sunt: Bialystok University of Technology (Polonia), Technische Universitat Chemnitz (Germania), University of Girona (Spania), University…