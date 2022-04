Universitatea de la Iaşi vrea să înfiinţeze un masterat de gaming Orasul Iasi vrea sa devina un pol al e-sports in perioada urmatoare si aflam ca va gazdui Campionatul Mondial de E-Gaming. Are in plan si un program de masterat dedicat gamerilor (la Universitatea de la Iasi) . Campionatul Mondial de E-Gaming, ajuns la editia 15 va fi organizat la Iasi in 2023. Competitia s-a mai tinut in Romania in 2013, pe atunci la Bucuresti. Campionatul de la anul va include probe cu jocuri competitive precum Counter Strike si PUBG Mobile, dar si MOBA-uri, ca DOTA 2 sau League of Legends. Sunt si fightere incluse pe lista, precum Mortal Kombat sau Tekken. Vor participa echipe… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 3.973 de persoane din 21 de comune vasluiene au participat la o campanie de depistare activa a tuberculozei, cetatenii beneficiind de serviciile gratuite de depistare a bolii puse la dispozitie de caravanele Institutului de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’ din Bucuresti. Potrivit organizatorilor caravanei…

- O prima competitie organizata de catre Ministerul Educatiei in acest an scolar a adus si rezultate de exceptie pentru doua eleve din Iasi. Inscrise la Concursul National de selectie Arpino - limba latina, Iulia Riana Chirca (clasa a XI-a - Colegiul National Iasi, prof. Ana-Maria Belcescu) si Ioana Roxana…

- „Iubesc Rusia!”, spune unul dintre tinerii moscoviți cu care a discutat Libertatea. Cu semnul unui razboi deasupra capului, termen avansat din unele estimari ale Vestului pentru aceasta saptamana, studenții și profesorii celei mai vechi universitați din Rusia sunt ei inșiși imparțiți in opinii. Pentru…

- Ministrul francez al Fortelor Armate, Florence Parly, efectueaza o vizita in Romania, iar joi are intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Potrivit Ambasadei Frantei, ea va fi primita de presedintele Klaus Iohannis, de premierul…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, afirma ca nu are vreo reținere in ceea ce privește vaccinarea impotriva coronavirusului a copilului sau in varsta de 11 ani. ”Chiar ma intreaba cand il vaccinez”, a spus Rafila in cadrul unei emisiuni difuzate duminica de Prima TV, potrivit News.ro . „Nu e vorba…

- E doliu in presa din Romania! Jurnalistul Valentin Iacob s-a stins din viața la 67 de ani. Acesta suferea de o boala grava și a murit intr-un timp relativ scurt de la diagnosticare. Valentin Iacob s-a nascut in Bucuresti, pe 12 octombrie 1955. Este poet si jurnalist. In 1979 a absolvit Facultatea…

- Secretarul general al Federatiei Internationale de Baschet, Andreas Zagklis, si reprezentantul pentru relatii externe al forului international, Michel Filliau, au efectuat o vizita de lucru in Romania. A fost prima vizita oficiala pe care conducatorul executiv al forului mondial a efectuat-o la unul…

- Președintele Senatului Florin-Vasile Cițu și ambasadorul Hiroshi Ueda au trecut in revista principalele repere ale agendei bilaterale, remarcand colaborarea excelenta din ultima perioada, consistența dialogului politico-diplomatic și caracterul privilegiat al relațiilor romano-nipone. In acest context,…