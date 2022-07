Rapid a castigat duminica seara, scor 1-0, meciul disputat in deplasare, cu Universitatea Craiova, contand pentru etapa a treia a Superligii. Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Ionita II, dupa o pasa a lui Kait, in minutul 50. Jucatorii antrenați de Adrian Mutu au sase puncte in primele trei etape din actualul sezon. Gruparea olteana a suferit prima sa infrangere din acest sezon, in toate competitii. In campionat, oltenii au inregistrat doua egaluri si un esec. La Universitatea Craiova au debutat in acest meci cele mai recente achizitii, Sergiu Hanca si brazilianul Rivaldinho. Au…