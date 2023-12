Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Universitatea Cluj a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FCU Craiova, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii.Gazdele au deschis scorul in minutul 18, prin Ianis Stoica, si au mai avut o ocazie mare in minutul 25, la Daniel Popa. In minutul 38 Compagnucci a centrat si…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviște a inceput cu dreptul duelul cu CSM Coroana Brașov, programat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In disputa cu ardelencele, vicecampioana Romaniei s-a impus greu, cu 3-2 (21-25, 25-27, 31-29, 25-15, 15-11), dupa ce a avut parte de o revenire de senzație.…

- U Cluj și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in etapa a doua din grupa B a Cupei Romaniei. La finalul partidei, a tras concluziile Ioan Ovidiu Sabau, 55 de ani, antrenorul „studenților”. „Mai mult ne-am studiat in prima repriza, nu a riscat nimeni. Noi n-am avut rabdare sa ținem mingea, sa-i alergam, am…

- Formatia CS Tunari a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, miercuri, cu echipa FC Voluntari, in grupa D a Cupei Romaniei.Voluntariul a deschis scorul prin Patricio Matricardi in minutul 64, in urma unei faze fixe. Dupa 20 de minute, CS Tunari a reusit egalarea prin Luca Mitrica, care…

- Otelul - FCSB, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei C din Cupa Romaniei, este programat, marti, 31 octombrie, de la ora 21:00, la Galati, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Daniel Oprița, antrenorul de la CSA Steaua, a anunțat chiar inainte de meciul cu Rapid din Cupa Romaniei ca nu va mai cotninua din sezonul viitor pe banca „militarilor”. CSA Steaua - Rapid, in grupele Cupei Romaniei, are loc pe 1 noiembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe Prima Sport 1 și…

- Echipa Universitatea Craiova a incheiat la egalitate miercuri, in deplasare, scor 1-1, cu formatia CS Tunari, intr-un meci din grupa D a Cupei Romaniei.Dupa o prima repriza terminata cu scor alb, gazdele de la Tunari au deschis scorul in startul partii secunde, prin Mitrica, in minutul 47. Craiovenii…

- Rapid a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-1, in etapa a 10-a din Superliga. Cristiano Bergodi, 58 de ani, tehnicianul gazdelor, și-a felicitat jucatorii și spune ca repriza a doua e cea mai buna a alb-vișiniilor cu el antrenor. „Am inceput bine partida, apoi ne-au dat gol și am pierdut cateva mingi la mijlocul…