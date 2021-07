Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este prima universitate de cinci stele confirmata în România prin auditul internațional QS STAR al companiei britanice Quacquarelli Symonds (QS), compania care realizeaza și clasamentul QS al universitaților lumii, unul dintre cele mai…

- Romania a fost pe ultimul loc in Uniunea Europeana, in anul 2020, la numarul de absolventi de studii superioare cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, conform datelor Oficiului European de Statistica. Circa 25% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani erau absolventi de studii…

- Universitatea “Babes-Bolyai” (UBB) ocupa prima pozitie in topul universitatilor din Romania si locul 595 in Clasamentul Mondial al Universitatilor – Round University Ranking (RUR), informeaza AGERPRES . “Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca ocupa prima pozitie in tara si este pe locul 595 la nivel…