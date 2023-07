„Companiile de asigurare Membre UNSAR au platit anul trecut despagubiri in valoare de peste 36,2 milioane lei in baza asigurarilor de calatorie, mai mult decat dublu fata de 2021. Interesul in crestere pentru aceste polite care, practic, asigura o vacanta fara griji, reiese si din numarul asigurarilor de acest tip incheiate anul trecut, in crestere cu peste 26% fata de 2021, de la aproape 270.000 de contracte la peste 339.000 de contracte emise in 2022”, arata datele UNSAR. La nivel de perceptie, aproape doua treimi (61%) dintre respondentii cercetarii sociologice anuale ce sondeaza modul in care…